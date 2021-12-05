Тарасова не увидела спортивного потенциала у сына Плющенко

Тарасова не увидела спортивного потенциала у сына Плющенко
Татьяна Тарасова. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выдающийся тренер высказалась об успехах Гном Гномыча

Сын знаменитого фигуриста, олимпийского призера Евгения Плющенко решил пойти по стопам отца и активно развивается в фигурном катании. Родители звездного малыша – именитый спортсмен и светская львица Яна Рудковская очень заинтересованы в том, чтобы маленький Саша также оказался сверхуспешным спортсменом. Однако прославленный советский и российский тренер по танцам на льду Татьяна Тарасова пока не видит особого потенциала у звездного наследника.

Таким мнением выдающаяся фигуристка и опытный тренер поделилась во время развлекательного шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. Неудивительно, что она пристально следит за жизнью именитых фигуристов, в том числе Евгения Плющенко. По поводу его любимого сына Саши Тарасова высказалась весьма скептически. На ее взгляд, пока Александр Плющенко не продемонстрировал каких-то выдающихся способностей.

Впрочем, Тарасова отметила, что пока судить рано. Прославленный тренер считает, что необходимо подождать пару лет, тогда уже можно будет однозначно сказать, есть ли у Саши талант и сможет ли он взобраться на спортивный Олимп. Тарасова отметила, что пока эту тему лучше не обсуждать, так как за ближайшие годы Гном Гномыч может осуществить серьезный прорыв.

При этом тренерские способности звездного родителя Тарасова оценивает достаточно высоко. Она рада, что Евгений занялся воспитанием подрастающего поколения фигуристов и желает ему всяческих успехов на этом поприще.

Кстати, недавно именитая тренерша резко раскритиковала номер фигуристки Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина на телепередаче "Ледниковый период". Пара совершенно не впечатлила члена жюри.

Источник: Секрет на миллион ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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