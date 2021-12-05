Поклонники очень боятся, что любимая певица серьезно больна

Любимица миллионов София Ротару находится в весьма почтенном возрасте – певице уже 74 года, однако периодически она продолжает радовать фанатов своими выступлениями. На публике Ротару появляется не так часто, как хотелось бы, поэтому странное состояние ее организма все больше тревожит поклонников. Недавно она выступила на знаменитом концерте "Песни года", где бдительные фанаты вновь увидели охватившую ее руки дрожь.



Стоит отметить, что выступление артистки включало в себя много резких движений, при которых дрожащие руки были вовсе не заметны. Поэтому, пока звезда пела, никому не пришло в голову, что с ней что-то не так. Артистка мастерски скрывала трудности со здоровьем. Однако, если внимательно приглядеться, и знать, на что обратить внимание, то и во время выступления видно, что руки дрожат. Примечательный с этой точки зрения фрагмент опубликовали журналисты "Пятого канала".

Более того, стоит отметить, что ситуация существенно ухудшилась, когда София Ротару выступала с речью. В этот момент микрофон буквально ходил ходуном в ее руках, что серьезно перепугало почитателей таланта "Хуторянки".

При этом директор знаменитости Сергей Лавров объясняет дрожащие руки очень просто. Все-таки, Софии давно не 18, а целых 74 года. Обычные перепады давления и нервозное состояние перед концертом приводят к таким подрагиваниям, уверяет менеджер.

К слову, недавно в интернет-пространство попали кадры с взбешенной Ротару. Знаменитую певицу вывели из себя на съемках концерта "Песни года". Артистка раскричалась прямо на сцене перед зрителями.