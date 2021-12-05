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Татьяна Тарасова стала участницей шоу "Секрет на миллион", в котором порассуждала о работе Евгения Плющенко в качестве тренера. По ее словам, его супруга Яна Рудковская оказывает на спортсмена дурное влияние.
Тренер заявила, что слух о якобы противостоянии Плющенко и Тутберидзе могла пустить именно продюсер ради раскрутки, но это не только неправильно, но и смешно. Тарасова отметила, что Рудковская уже мное испортила своему мужу. И именно из-за действий бизнес-вумен от спортсмена ушли многие фигуристки.
Яна Рудковская отреагировала на обвинения со стороны Татьяны Тарасовой, указав, что высказывания ее ошарашили.
"Честно говоря, в шоке от ее слов. Я отказываюсь это комментировать", – ответила продюссер "Спорт-экспрессу".
При этом она отметила, что очень уважает Тарасову.
Напомним, в прошлом сезоне под руководством Евгения Плющенко начали свои тренировки Алена Косторная и Александра Трусова, однако потом обе спортсменки вернулись к Этери Тутберидзе.
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