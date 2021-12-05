Продюсер не ожидала подобных заявлений в свой адрес

Татьяна Тарасова стала участницей шоу "Секрет на миллион", в котором порассуждала о работе Евгения Плющенко в качестве тренера. По ее словам, его супруга Яна Рудковская оказывает на спортсмена дурное влияние.

Тренер заявила, что слух о якобы противостоянии Плющенко и Тутберидзе могла пустить именно продюсер ради раскрутки, но это не только неправильно, но и смешно. Тарасова отметила, что Рудковская уже мное испортила своему мужу. И именно из-за действий бизнес-вумен от спортсмена ушли многие фигуристки.

Яна Рудковская отреагировала на обвинения со стороны Татьяны Тарасовой, указав, что высказывания ее ошарашили.

"Честно говоря, в шоке от ее слов. Я отказываюсь это комментировать", – ответила продюссер "Спорт-экспрессу".

При этом она отметила, что очень уважает Тарасову.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Евгения Плющенко начали свои тренировки Алена Косторная и Александра Трусова, однако потом обе спортсменки вернулись к Этери Тутберидзе.