"В шоке от ее слов": Рудковская ответила на обвинения Тарасовой

"В шоке от ее слов": Рудковская ответила на обвинения Тарасовой
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Продюсер не ожидала подобных заявлений в свой адрес

Татьяна Тарасова стала участницей шоу "Секрет на миллион", в котором порассуждала о работе Евгения Плющенко в качестве тренера. По ее словам, его супруга Яна Рудковская оказывает на спортсмена дурное влияние. 

Тренер заявила, что слух о якобы противостоянии Плющенко и Тутберидзе могла пустить именно продюсер ради раскрутки, но это не только неправильно, но и смешно. Тарасова отметила, что Рудковская уже мное испортила своему мужу. И именно из-за действий бизнес-вумен от спортсмена ушли многие фигуристки. 

Яна Рудковская отреагировала на обвинения со стороны Татьяны Тарасовой, указав, что высказывания ее ошарашили.

"Честно говоря, в шоке от ее слов. Я отказываюсь это комментировать", – ответила продюссер "Спорт-экспрессу". 

При этом она отметила, что очень уважает Тарасову. 

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Евгения Плющенко начали свои тренировки Алена Косторная и Александра Трусова, однако потом обе спортсменки вернулись к Этери Тутберидзе. 

Источник: Спорт-экспресс ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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