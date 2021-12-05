Телеведущая наконец-то показала лицо избранника

Достаточно продолжительное время известная певица и любимица миллионов россиян Ольга Орлова сохраняла интригу вокруг своей личной жизни. Знаменитость давно призналась, что ее сердце не свободно, однако никак не хотела рассказывать, кто стал для нее тем самым одним-единственным. Теперь же выяснилось, что Орлова даже успела выйти замуж за любимого, о чем все же решила рассказать своим поклонникам.



Первые снимки с торжества появились на личной странице телеведущей "Дом-2" в социальной сети "Инстаграм". Ольга сообщила, что связала себя узами брака с избранником 27 сентября текущего года. Радостную публикацию в интернет-пространстве 44-летняя Орлова сопроводила жизнеутверждающей подписью "после сорока жизнь только начинается".

Артистка решила обойтись без пышных свадебных платьев и отдала предпочтение строгому белому брючному костюму. На кадрах знаменитость выглядит очень элегантно и светится от счастья.

Стоит отметить, что пока в прессе практически нет информации об избраннике Ольги Орловой. Известно только, что мужчина по имени Валерий занимается бизнесом. Такую информацию опубликовали авторы телеграм-канала Super.

Многочисленные поклонники знаменитости пришли в восторг от таких перемен в личной жизни Ольги. Звездные друзья, а также простые россияне поздравляют Орлову в комментариях и желают любящим сердцам долгих лет счастливой жизни.

К слову, пару месяцев назад Ольга Орлова резко высказалась о ситуации в семье Любови Успенской. Артистка считает, что дочери знаменитости Татьяне необходима квалифицированная помощь специалистов.