Умер Марк Рудинштейн

Создателю "Кинотавра" было 75 лет

Скончался продюсер Марк Рудинштейн. Об этом сообщают СМИ.

"Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил", – сказала его жена Наталья РИА "Новости".

Ранее создателя "Кинотавра" госпитализировали с сердечным приступом. Он находился в больнице в предкоматозном состоянии.