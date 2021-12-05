Умер Марк Рудинштейн

Создателю "Кинотавра" было 75 лет

Скончался продюсер Марк Рудинштейн. Об этом сообщают СМИ. 

"Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил", – сказала его жена Наталья РИА "Новости".

Ранее создателя "Кинотавра" госпитализировали с сердечным приступом. Он находился в больнице в предкоматозном состоянии.

Источник: РИА "Новости"
Роман ИГНАТОВ

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