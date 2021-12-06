Неизвестно, что станет с командой покойного композитора

Некоторое время назад общественность потрясла новость о смерти Александра Градского. Многих интересует, каким будет формат музыкального шоу "Голос" после кончины легендарного наставника. Журналисты из "СтарХита" выяснили, что этот вопрос решается за пределами России.

Владельцем франшизы телевизионных конкурсов The Voice является компания Talpa из Голландии. Именно у нее Первый канал приобрел права на создание русскоязычной версии проекта. Судьба передачи "Голос" зависит от решения иностранных предпринимателей.

Примечательно, что такая печальная история со смертью наставника в период съемок произошла впервые. Поскольку на проекте установились жесткие правила, отступать от сценария без ведома голландских правообладателей ни в коем случае нельзя.

"Шаг вправо, шаг влево – расстрел, а точнее – суд и большие штрафы с последующим запретом на трансляцию", – объяснил осведомленный источник.

На данный момент продюсеры из России обговаривают с иностранными коллегами все детали. В конечном итоге последнее слово останется за голландцами.

В Сети обсуждали две версии развития событий. Некоторые предполагали, что кресло Градского займет другой человек. Другие же высказали мнение, что участников команды Александра Борисовича заберут себе оставшиеся наставники.

Ранее друг композитора Анатолий Алешин высказался о возможной борьбе за его наследство.