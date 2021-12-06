Композитор Добрынин впервые вышел в свет после перенесенного инсульта

Композитор Добрынин впервые вышел в свет после перенесенного инсульта
Вячеслав Добрынин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Внешность певца сильно изменилась

Накануне в эфире телеканала НТВ показали выпуск шоу "Суперстар! Возвращение", который был посвящен творчеству народного артиста России Вячеслава Добрынина. Появление композитора очень обрадовало его многочисленных фанатов.

В 2018 году исполнитель хитов "Не сыпь мне соль на рану" и "Синий туман" перенес инсульт. Болезнь сильно ударила по состоянию здоровья Добрынина. Больше двух лет Вячеслав Григорьевич проходил курс реабилитации.

До сих пор артиста тревожат последствия тяжелого недуга. В студии "Суперстар! Возвращение" композитор предупредил, что его речь еще не до конца восстановилась, поэтому он говорит не очень разборчиво.

"Впервые за два года я вошел в студию. То, что здесь происходит – для меня праздник", – признался Вячеслав Григорьевич.

Нетрудно заметить, что 75-летний Добрынин изменился внешне – возраст берет свое. Однако подобные "трансформации" не сильно волновали телезрителей. Они были счастливы увидеть Вячеслава Григорьевича на телевидении, о чем написали в комментариях под выпуском передачи на YouTube.

"Благодарю маэстро Добрынина за любимые песни", "Добрынина обожаю, его песни – ассоциация с детством, долгих лет жизни ему!", "Очень приятно было увидеть Вячеслава Григорьевича! Крепкого здоровья ему и скорейшего выздоровления! Замечательный композитор!" – отметили пользователи Сети.

Ранее Добрынин раскритиковал современных исполнителей. 

Источник: Суперстар! Возвращение ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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