Артистку возмутила позиция телеведущей

Певица Татьяна Залужная, более известная под псевдонимом Любаша, ввязалась в конфликт с шоувумен Лерой Кудрявцевой. Все произошло на съемках очередного выпуска музыкального проекта "Суперстар! Возвращение".

Для своего выступления Залужная выбрала песню "Не волнуйтесь, тетя". Татьяна Георгиевна решила оригинально подойти к поставленной перед ней задаче. Артистка исполнила композицию по-своему, продемонстрировав "свежее" звучание старого хита.

Однако Кудрявцевой, занимающей кресло члена жюри, не понравился номер Любаши. Телеведущая призналась, что исполнительница ее не удивила. В итоге Лера оценила выступление Залужной в ноль баллов, передает РИА ФАН.

Позиция звезды "Секрета на миллион" возмутила Татьяну Георгиевну. Композитор открыто высказала свою точку зрения.

"Вы вообще не поющий человек, не музыкант, не имеете права так поступать!" – заявила певица.

Поступок Кудрявцевой Любаша назвала аморальным. В какой-то момент за шоувумен вступился музыкальный критик Сергей Соседов. Он попытался осадить Залужную, заявив, что она должна молча стоять на сцене и впитывать в себя все комментарии членов жюри.

Ведущая проекта Лолита Милявская попыталась снизить градус напряжения. Исполнительница хита "На Титанике" отметила, что роль членов жюри как раз заключается в том, чтобы делиться экспертным мнением по поводу выступлений.

В конце Кудрявцева заявила, что ее оскорбило резкое высказывание Татьяны Георгиевны. Конфликт завершился только после того, как Любаша покинула сцену. Примечательно, что по итогам выпуска Залужная вылетела из шоу.

Ранее Кудрявцева вышла из себя после просьбы надеть маску.