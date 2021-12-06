Закрывать проект организаторы не собираются

Стала известна судьба скандального шоу "Игра", которое осенью этого года вышло на телеканале ТНТ. Фанаты проекта могут радоваться, ведь он, вопреки критике, не исчезнет с экранов.

Напомним, после выхода третьей серии передачу перестали транслировать на ТНТ. Как объяснили организаторы шоу, причина кроется в неблагоприятной эпидемиологической обстановке в России. Дело в том, что формат предусматривал наличие полного зала зрителей. Однако в условиях распространения коронавирусной инфекции это могло иметь опасные последствия.

При этом по Интернету распространились слухи, что "заморозка" проекта была связана с недовольством основателя КВН Александра Маслякова. Некоторое время назад телеведущий заявил, что "Игра" является плагиатом "Клуба веселых и находчивых". Как рассказала бывшая звезда "Дома-2" Ксения Собчак, опираясь на собственные источники, заслуженный деятель искусств РФ объявил войну ТНТ. Он якобы обратился в администрацию президента с просьбой наказать телевизионщиков.

В конечном итоге создатели скандального проекта нашли выход из ситуации. Чтобы не закрывать свое детище, они согласились изменить его формат – так, чтобы у зрителей при просмотре не возникали ассоциации с телевизионными играми Маслякова.

На данный момент работа идет полным ходом, передает "Комсомольская Правда". Неизвестно, когда россияне смогут увидеть измененное шоу.

Ранее в Сеть попала не вошедшая в КВН песня Семена Слепакова про скандал с закрытием "Игры".