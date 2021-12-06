Умер музыкант группы "Сплин"

Умер музыкант группы "Сплин"
Фото: pixabay.com
Композитора не стало на 52-м году жизни

Этот миро вновь покинул талантливый музыкант. Не стало Олега Эмирова. Трагическую новость сообщили коллеги композитора по группе "Колибри". 

Причиной смерти талантливого артиста стали проблемы с сердцем, говорится в официальном сообщении группы в Facebook. 

Уроженец Северной столицы окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. В конце 90-х Эмиров работал на НТВ. Композитор написал музыку ко многим известным передачам, например "Намедни". Работал музыкант над звуковым оформлением и других телеканалов, в том числе на Украине. 

Эмиров участвовал в создании треков знаменитых групп, среди которых "Сплин", "Колибри".

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Нидерланды спланировали похищение ценного свидетеля по MH17 - экс-разведчик Украины

Спецслужбы собирались вывезти командира подразделения ПВО на вертолете

В "Нафтогазе" пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии

Украинские представители требуют отказа в сертификации СП-2

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей