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Этот миро вновь покинул талантливый музыкант. Не стало Олега Эмирова. Трагическую новость сообщили коллеги композитора по группе "Колибри".
Причиной смерти талантливого артиста стали проблемы с сердцем, говорится в официальном сообщении группы в Facebook.
Уроженец Северной столицы окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. В конце 90-х Эмиров работал на НТВ. Композитор написал музыку ко многим известным передачам, например "Намедни". Работал музыкант над звуковым оформлением и других телеканалов, в том числе на Украине.
Эмиров участвовал в создании треков знаменитых групп, среди которых "Сплин", "Колибри".
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