Певица не хотела, чтобы о ее проблемах знали чужие люди

Недавно певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года". Там именитая "хуторянка" встретилась с давней приятельницей Ларисой Долиной. В разговоре с коллегой по шоу-бизнесу исполнительница хита "Белая зима" пожаловалась на свое состояние.

Слухи о том, что у Ротару имеются проблемы со здоровьем, ходят достаточно давно. В последнее время журналисты все чаще замечают трясущиеся руки Софии Михайловны. Некоторые предполагают, что артистка страдает от болезни Паркинсона.

На личной странице в Instagram Долина опубликовала видео встречи с подругой. Запись появилась в разделе "сторис". Увидев друг друга, знаменитости тепло обнялись. Лариса Александровна поинтересовалась, как себя чувствует приятельница.

"Ничего… Тяжело", – произнесла Ротару.

По всей видимости, София Михайловна не видела, что ее снимают со стороны. Дело в том, что артистка не любит публично распространяться о своем самочувствии.

Из-за шума разобрать речь певицы достаточно сложно. Однако в какой-то момент отчетливо слышна фраза: "Операция очень сложная". По некоторым данным, в апреле этого года Ротару госпитализировали в московскую больницу имени Юдина. Об этом сообщали журналисты из "Комсомольской Правды".

Внезапно София Михайловна поняла, что вокруг полно лишних ушей. Знаменитость на пару секунд замешкалась, испугавшись камер, передает "Пятый канал". После певица быстро взяла себя в руки и с фирменной лучезарной улыбкой начала позировать в обнимку с Долиной.

Ранее стало известно о том, что Ротару вывели из себя на съемках "Песни года-2021".