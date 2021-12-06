Поп-король стал злостным неплательщиком и нарушителем

Филиппу Киркорову грозит административный арест. На певца составили девять десятков протоколов за неуплату штрафов. Артист, как оказалось, – любитель нарушить правила дорожного движения, а потом не погашать штрафы, которые ему выписывают сотрудники ГИБДД. Об этом сообщили журналистам в Таганском суде столицы.

Теперь суд займется ситуацией Киркорова.

Звезде, возможно, придется потратиться за штраф в двойном размере, либо отправиться на обязательные работы, также артиста могут отправиться под административный арест на две недели. И это лишь за один протокол. За остальные 89 предусмотрены такие же наказания, уточняет URA.RU.

Киркоров не первый раз становится героем подобной истории. В начале года банк Латвии требовал с Киркорова 140 миллионов рублей за долг по кредиту.