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Филиппу Киркорову грозит административный арест. На певца составили девять десятков протоколов за неуплату штрафов. Артист, как оказалось, – любитель нарушить правила дорожного движения, а потом не погашать штрафы, которые ему выписывают сотрудники ГИБДД. Об этом сообщили журналистам в Таганском суде столицы.
Теперь суд займется ситуацией Киркорова.
Звезде, возможно, придется потратиться за штраф в двойном размере, либо отправиться на обязательные работы, также артиста могут отправиться под административный арест на две недели. И это лишь за один протокол. За остальные 89 предусмотрены такие же наказания, уточняет URA.RU.
Киркоров не первый раз становится героем подобной истории. В начале года банк Латвии требовал с Киркорова 140 миллионов рублей за долг по кредиту.
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