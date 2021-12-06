Грибулина поделилась собственной версией трагедии с Хлебниковой

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Некоторое время назад певица Марина Хлебникова стала жертвой пожара. Исполнительница хита "Чашка кофею" получила сильные ожоги лица и плеч. В эфире передачи "Звезды сошлись" подруга знаменитости, композитор Ирина Грибулина, раскрыла ранее неизвестный факт об артистке, из-за которого могла произойти страшная трагедия.
Основная версия случившегося гласит, что Хлебникова уснула на диване с сигаретой в руках. При этом певица якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения. Грибулина опровергла слухи о том, что Марина Арнольдовна налегала на спиртное.
По словам Ирины Евгеньевны, исполнительница некоторое время боролась с депрессией. Проблемы с психикой у артистки начались после смерти первого супруга Антона Логинова. Результатом пережитой душевной травмы стали проблемы со сном. Чтобы "отдаться в объятия Морфея", Хлебниковой приходилось пить снотворное.
Грибулина не верит в то, что подруга уснула с сигаретой в руках.
"Обычно в постели курят мужики – на диване, у телевизора. Марина не курила в постели", – отметила композитор.
Ирина Евгеньевна предположила, что в тот злополучный день артистка как обычно выпила свои таблетки и крепко уснула. Именно это может являться ответом на вопрос, почему Марина Арнольдовна самостоятельно не покинула горящую комнату.
Ранее стало известно, что представители российского шоу-бизнеса проигнорировали просьбу врачей помочь Хлебниковой.
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