Продюсеры уже нашли замену спортсменке

Появилась информация о том, что гимнастку Ляйсан Утяшеву уволят с популярного проекта "Танцы", который транслируют на телеканале ТНТ. Причина кроется в ее неосторожном высказывании.

Речь идет о проигрыше российской спортсменки Дины Авериной на Олимпийских играх в Токио. Девушка завоевала серебро, уступив первое место представительнице Израиля Линой Ашрам. Такой поворот возмутил общественность. Дело в том, что Дина выступила без серьезных ошибок, а Линой в своем выступлении уронила ленту.

Утяшева стала одной из тех, кто прокомментировал данную новость. На своей странице в Instagram супруга юмориста Павла Воли поддержала гимнастку из России. Также Ляйсан высказалась о победе Ашрам.

"Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула", – написала телеведущая.

Данное высказывание Утяшевой разозлило народ. На знаменитость вылилась тонна негатива. В числе критикующих оказалась и олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Как сообщает телеграм-канал "Медиавойны", громкий скандал вокруг Ляйсан вынудил руководство танцевального проекта искать ей замену. К делу подключилась компания "Газпром-медиа", которой принадлежит телеканал ТНТ.

Сообщается, что преемница Утяшевой уже найдена. Со следующего сезона ведущей передачи якобы станет танцовщица и модель Ульяна Пылаева. На данный момент девушка работает помощницей Ляйсан – она общается с участниками проекта за кулисами.

Однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отреагировала на обидное высказывание Утяшевой о женщинах.