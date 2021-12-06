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Появилась информация о том, что гимнастку Ляйсан Утяшеву уволят с популярного проекта "Танцы", который транслируют на телеканале ТНТ. Причина кроется в ее неосторожном высказывании.
Речь идет о проигрыше российской спортсменки Дины Авериной на Олимпийских играх в Токио. Девушка завоевала серебро, уступив первое место представительнице Израиля Линой Ашрам. Такой поворот возмутил общественность. Дело в том, что Дина выступила без серьезных ошибок, а Линой в своем выступлении уронила ленту.
Утяшева стала одной из тех, кто прокомментировал данную новость. На своей странице в Instagram супруга юмориста Павла Воли поддержала гимнастку из России. Также Ляйсан высказалась о победе Ашрам.
"Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула", – написала телеведущая.
Данное высказывание Утяшевой разозлило народ. На знаменитость вылилась тонна негатива. В числе критикующих оказалась и олимпийская чемпионка Алина Кабаева.
Как сообщает телеграм-канал "Медиавойны", громкий скандал вокруг Ляйсан вынудил руководство танцевального проекта искать ей замену. К делу подключилась компания "Газпром-медиа", которой принадлежит телеканал ТНТ.
Сообщается, что преемница Утяшевой уже найдена. Со следующего сезона ведущей передачи якобы станет танцовщица и модель Ульяна Пылаева. На данный момент девушка работает помощницей Ляйсан – она общается с участниками проекта за кулисами.
Однако официального подтверждения этой информации нет.
Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отреагировала на обидное высказывание Утяшевой о женщинах.
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