Звезду "Сватов" Кравченко заподозрили в романе с именитым актером

Звезду "Сватов" Кравченко заподозрили в романе с именитым актером
Татьяна Кравченко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сердце звезды мог похитить Садальский

Любимица миллионов артистка Татьяна Кравченко завоевала расположение публики своей звездной ролью в нашумевшем телесериале "Сваты". После завершения этого проекта Татьяна Эдуардовна приняла участие в антрепризном спектакле. Там ее партнером стал известный артист Станислав Садальский. По мнению внимательных поклонников, двух звезд связывают далеко не только рабочие отношения.

Любопытно, что и сама Кравченко, судя по всему, стремится поделиться приятными переменами в личной жизни с публикой. Артистка постоянно размещает на своей странице в социальной сети кадры со Станиславом Юрьевичем.

Изобилие фотографий в непринужденной обстановке явно свидетельствует о том, что знаменитости часто проводят свободное время вместе. При этом Татьяна Эдуардовна не скрывает свое восхищение перед талантами звезды легендарной советской киноленты "Место встречи изменить нельзя". Она часто делится с подписчиками восторгом по поводу актерских дарований ее партнера по антрепризе.

Стоит отметить, что на фоне возможного романа Станислав Садальский резко преобразился. Он скинул несколько лишних килограммов, побрился налысо и стал выглядеть значительно моложе. Известно, что любви все возрасты покорны, поэтому никого не удивит, если 70-летний артист действительно начал отношения с 67-летней партнершей по спектаклю. Пока поклонники с замиранием сердца ждут официальное признание в образовании новой пары.

Стоит отметить, что сам Садальский постоянно мелькает в светских хрониках. Недавно артист раскрыл настоящую причину громкого развода Лолиты Милявской.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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