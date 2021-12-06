В прессе распространились слухи о скором увольнении знаменитости с канала

Сегодня, 6 декабря, интернет-пространство взорвала новость о возможном увольнении известной гимнастки Ляйсан Утяшевой с канала ТНТ. Уже долгое время спортсменка выступает в роли телеведущей на этом ресурсе. В СМИ просочилась информация, что после скандала с сестрами Авериными Утяшеву якобы попросят покинуть телеканал. Прокомментировать эти слухи решили непосредственно на ТНТ.



На телевизионном ресурсе объявили, что разлетевшиеся по социальным сетям сплетни не имеют никакого отношения к реальному положению дел. По словам представителя ТНТ, руководство не собирается отправлять именитую гимнастку в отставку. Такую информацию публикует интернет-издание "Лента.ру". Впрочем, ресурс воздержался от того, чтобы озвучить фамилию разговорчивого сотрудника телеканала.

Напомним, слухи о том, что Ляйсан собираются выгнать с ТНТ, начали распространяться с подачи телеграм-каналов. Причиной послужило ее неосторожное высказывание об итогах минувшей Олимпиады. Тогда нашей гимнастке Дине Авериной досталось только серебро, а первое место присудили израильтянке Линой Ашрам. При этом россиянка чисто выполнила свою программу, а представительница Израиля уронила ленту.

Утяшева прокомментировала случай и отметила, что соперница россиянки впервые в истории "вырвала победу" для своей страны и "не дрогнула". Такое заявление взбесило многих жителей Российской Федерации, так как большинство уверены, что Аверину нагло засудили. На этом фоне поползли слухи, что Утяшева может лишиться работы на ТНТ.