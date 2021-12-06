Ныне покойный продюсер давно задумывался о смерти

Отец-основатель знаменитого кинофестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн отошел в лучший мир накануне, 5 декабря. Земной путь знаменитости оборвался после долгой борьбы специалистов с последствиями сердечного приступа. Оказалось, еще несколько лет назад Рудинштейн определился, кто точно не должен присутствовать на его похоронах.



Так, неприемлемой персоной для продюсера являлся известный российский артист Леонид Ярмольник. Звезда таких популярных кинолент, как "Трудно быть богом", "Московские каникулы", "Тот самый Мюнхгаузен", "Человек с бульвара Капуцинов" и других попал в немилость Рудинштейна из-за своей излишней эмоциональности.

Судя по всему, продюсер некоторое время наблюдал за поведением Ярмольника на похоронах звездных личностей. Так, Марк Рудинштейн заметил, что этот артист "взял на себя роль плакальщика" и постоянно устраивает нелепые рыдания на траурных процессиях.

Беседуя несколько лет назад с журналистками Ксенией Собчак и Ксенией Соколовой, основатель "Кинотавра" подчеркнул, что не желает видеть на своих похоронах Леонида Ярмольника. Теперь, спустя десятилетие Рудинштейн отправился на тот свет, и уже на днях будет похоронен. Станет ли Ярмольник уважать волю ныне покойного мэтра, пока неизвестно. Вполне вероятно, что Леонид Исаакович все же пожелает явиться на прощание с выдающимся кинодеятелем.

Напомним, Марка Рудинштейна не стало на 76-м году жизни. Последние недели деятель культуры находился в предкоматозном состоянии.