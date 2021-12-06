Влюбленные отказались от пышного торжества

Сегодня, 6 декабря, поклонников знаменитой певицы и телеведущей Ольги Орловой огорошили новости о ее неожиданном замужестве. Фанаты давно были в курсе, что артистка состоит в серьезных отношениях, однако даже не знали, кому отдала свое сердце их любимица. А сейчас и вовсе выяснилось, что звезда связала себя узами брака еще 27 сентября. Теперь Орлова решила поделиться подробностями важного события своей жизни.



Оказалось, что 44-летняя знаменитость уже не видит смысла в громких праздниках и шумных вечеринках. Сокровенное торжество певица решила разделить только с самыми близкими и любимым мужчиной. Артистка рассказала, что после регистрации отношений в ЗАГСе она вместе со своим супругом отправилась в небольшой ресторанчик прямо напротив ведомства, где влюбленные расписались.

"В ресторане мы были практически вдвоем", – откровенничает знаменитость на своей странице в социальной сети.

Также бывшая солистка нашумевшей в свое время музыкальной группы "Блестящие" призналась, что практически сразу, чуть ли не с первой встречи поняла: Валерий станет ее спутником жизни. Стоит отметить, что о мужчине известно совсем немного. Избранник знаменитости занимается бизнесом, ему 54 года. Мужчина не хочет вести публичный образ жизни, поэтому старается избегать пристального внимания к своей персоне.

Ранее были опубликованы первые снимки с секретной церемонии бракосочетания. Наконец-то поклонники увидели, как выглядит избранник Ольги Орловой.