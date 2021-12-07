Место монаршей особы займет ее старший сын

Королева Великобритании Елизавета II приняла решение в ближайшее время оставить трон. Как сообщает Daily Express, процесс передачи королевской власти преемнику уже начат.

К такому выводу пришел историк Эд Оуэнс, который изучает британскую монархию. По словам эксперта, в случае смерти Елизаветы II королевская семья не столкнется с кризисом. Дело в том, что монаршая особа, учитывая свой почтенный возраст, изъявила желание ввести своего старшего сына Чарльза в курс дела. Примечательно, что именно принц Уэльский станет главой Великобритании после кончины матери.

Оуэнс акцентировал внимание на том, что в последнее время принц Чарльз начал чаще появляться на различных мероприятиях вместо королевы. Кроме того, ему предоставили возможность присваивать титулы. К слову, раньше данную обязанность выполняла сама Елизавета II.

Слухи о том, что монаршая особа собирается сложить с себя полномочия главы Великобритании, появились на фоне новостей о ее недомогании. В октябре Елизавета II отменила поездку в Северную Ирландию. Около суток представительница голубых кровей провела в частной клинике короля Эдварда VII. Врачи посоветовали ей снизить нагрузки и поменьше появляться на публике.

Королева прислушалась к рекомендациям специалистов – сначала она пропустила воскресную службу в часовне, потом отказалась от участия в климатическом саммите в Глазго, а позже приняла решение не ехать на церемонию по случаю Дня поминовения.

Ранее стало известно о том, что принц Чарльз уснул во время присяги первого президента Барбадоса.