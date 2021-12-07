Певица хочет, чтобы восторжествовала справедливость

Конфликт певицы Маши Распутиной с бывшей женой ее супруга Еленой Захаровой набирает обороты. Исполнительница хита "Роза чайная" намерена привлечь соперницу к уголовной ответственности. Причина кроется в скандальном высказывании последней.

Напомним, в одном из выпусков передачи "Прямой эфир" Захарова раскрыла пренебрежительное отношение Распутиной к покойной знаменитости Жанне Фриске. С ее слов, после новости о смерти артистки Маша заявила, что в мире стало на одну неприличную девицу меньше.

В интервью "Собеседнику" именитая блондинка заверила, что никогда не позволяла себе так оскорблять коллегу по шоу-бизнесу. Хоть она и не состояла с Жанной в дружеских отношениях, но все равно относилась к ней положительно. Виновником неприятной ситуации певица назвала телеведущего Андрея Малахова, который якобы пытается очернить ее репутацию.

Спустя некоторое время Распутина решила наказать тех, кто ее оболгал. Естественно, в список "врагов" Маши попала Захарова. В итоге исполнительница приняла решение подать в суд на клеветницу.

Интересы артистки будет представлять звездный адвокат Сергей Жорин, передает "СтарХит".

"Соответствующее заявление в правоохранительные органы уже подготовлено", – заявил юрист.

Жорин добавил, что теперь нужно установить все обстоятельства, которые предшествовали скандальной выходке Захаровой.