Якобы музыкант связался с участницей шоу "Голос"

После смерти композитора Александра Градского вокруг его имени распространяются различные слухи. Так, например, актриса Людмила Цветкова заявила, что музыкант изменял своей супруге Марине Коташенко.

Напомним, Градский и Коташенко жили вместе с 2003 года. Пара воспитывала двоих сыновей – Александра и Ивана. Только в 2021 году Александр Борисович официально женился на молодой избраннице.

По словам Цветковой, легендарный наставник музыкального шоу "Голос" начал ходить налево еще два года назад. Якобы композитор закрутил роман с одной из участниц популярного проекта, передает "Экспресс Газета".

Актриса заявила, что некто рассказал ей о неверности Градского. Других подробностей сценарист не знает.

Теперь журналистам новости о том, что после свадьбы Александр Борисович и Марина жили отдельно, не кажутся странными. Как сообщала "Комсомольская Правда", музыкант обитал в московской квартире, а его молодая жена вместе с детьми проводила время в загородном доме. Такое "разделение" объяснялось тем, что у Градского было много работы в столице, поэтому ему было гораздо удобнее оставаться в городе.

Журналисты намекают на то, что Коташенко случайно узнала о любовных похождениях мужа. Именно по этой причине она приняла решение съехать от знаменитости.

Стоит отметить, что официального подтверждения данной информации нет.

Ранее стало известно, что после смерти Градского судьба шоу "Голос" решится за рубежом.