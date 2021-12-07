Звезда дала лаконичный ответ журналистам

Прославленная гимнастка Ляйсан Утяшева прояснила слухи о своем "увольнении". Спортсменка появилась на Гала-ужине, посвященном двадцатилетию журнала GQ под руку со своим не менее знаменитым супругом. После позирования и шуток с коллегами Утяшева прояснила ситуацию для журналистов, которым удалось с ней немного пообщаться.

Недавно вокруг звезды разгорелся нешуточный скандал – в Сети появилась информация о скором увольнении Ляйсан из популярного телевизионного проекта "Танцы" на ТНТ. Коллеги, правда, утверждают, что эта "новость", лишенная реальной подоплеки, гуляет в Интернете уже не один месяц, однако информационный ажиотаж возник неожиданно – буквально на днях. Утяшева после этого даже появилась на новогодних съемках "Камеди" во вполне бодром расположении духа.

Ляйсан сообщила, что интервью не дает, однако из шоу ее никто не выгонял.

"Так, ребят, я не даю интервью. Конечно, я в "Танцах" всегда", – туманно ответила теледива журналистам "Комсомолки", поспешив закрыть тему.

А чуть позже звезда разместила на своей странице в Instagram пост. К публикации Утяшева прикрепила слоган "Бондианы", прояснив слухи.

"Все как у агента 007: не время умирать, не время уходить", – написала ведущая.

Представители телеканала ТНТ заявили, комментируя ситуацию, что в разлетевшихся сплетнях нет ни толики правды. Спортсменка уже довольно давно работает на этом ресурсе, и начальство вовсе не намерено расставаться с именитой гимнасткой.

По слухам, причиной слухов стали неосторожные слова Ляйсан о том, что на прошедшей Олимипаде-2020 в Токио израильтянка Линой Ашрам "не дрогнула и вырвала" победу у Дины Авериной – похвала в адрес иностранной гимнастки якобы чрезвычайно задела патриотично настроенных общественников.