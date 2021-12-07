Жена Евгения Плющенко попросила тренера не упоминать в своих интервью ее имя

Недавно между тренером Татьяной Тарасовой и продюсером Яной Рудковской возник конфликт. Причиной стало высказывание мастера спорта СССР о сыне шоувумен и Евгения Плющенко Александре. После того, как звезда "Ледникового периода" получила ответ от Яны, она решила замять неприятную ситуацию.

Некоторое время назад Тарасова стала героиней передачи "Секрет на миллион". В разговоре с Лерой Кудрявцевой тренер призналась, что не видит особого потенциала в Александре. К слову, мальчик решил пойти по стопам своего именитого отца и тоже занялся фигурным катанием.

Рудковская не смогла пройти мимо высказывания Татьяны Анатольевны. В интервью "Спорт-Экспресс" знаменитость заступилась за наследника. Продюсер заявила о том, что не считает мнение мастера спорта СССР авторитетным.

"Так как она не воспитывала моего мужа и не имеет никакого отношения к моей семье, ее мнение по поводу моего ребенка не является основополагающим", – отметила Яна.

Рудковская выразила уверенность в том, что в будущем ее сын может стать хорошим спортсменом. Для этого ему необходимо много работать и избегать серьезных травм.

Позже продюсер обратилась к Тарасовой с просьбой не упоминать в своих интервью ее фамилию, а также имя 8-летнего наследника.

Спустя некоторое время журналисты попросили Татьяну Анатольевну высказаться об их конфликте с Яной. Однако тренер отказалась давать какие-либо комментарии, передает тот же источник.

Ранее Рудковская отреагировала на слова Тарасовой о дурном влиянии на Плющенко.