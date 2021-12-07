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Несколько дней назад белорусская актриса Инна Коляда оказалась в одной из подмосковных больниц, куда ее доставили с множественными травмами. В приемном отделении врачи, осмотрев, перевели пациентку в травматологию. Позднее артистка сама рассказала медикам о произошедшем – те передали информацию правоохранительным органам, которые теперь разбираются, кто же мог нанести женщине такие увечья.
"Комсомолка" сообщает, ссылаясь на собственные источники, что у Инны диагностирована черепно-мозговая травма с кучей ушибов, гематома в области головы, лица и грудной клетки, а также конечностей. Сама звезда сообщила, что ее избил "известный по месту жительства".
Коляда обратилась в полицию, однако называть имя виновника пока не намерена. Журналистам Инна рассказала, что уже написала заявление. Она почти не встает – выходит только на прогулку с собакой. Все тело отдает болью, Коляда передвигается в шейном корсете.
"Моральное состояние соответствующее. Впервые столкнулась с таким ужасом, – рассказала актриса.
В настоящее время правоохранительные органы ведут проверку.
На счету Коляды свыше пятидесяти кинокартин, а также полнометражек и многосерийных фильмов. Известна зрителям по работам в фильме "Стиляги" и популярному сериалу "Оттепель".
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