Звезда "Стиляг" и "Оттепели" попала в больницу после жестокого избиения

Звезда "Стиляг" и "Оттепели" попала в больницу после жестокого избиения
Кадр из сериала "Гончие - 5" (2012-2013)
Артистка отказалась называть имя виновника

Несколько дней назад белорусская актриса Инна Коляда оказалась в одной из подмосковных больниц, куда ее доставили с множественными травмами. В приемном отделении врачи, осмотрев, перевели пациентку в травматологию. Позднее артистка сама рассказала медикам о произошедшем – те передали информацию правоохранительным органам, которые теперь разбираются, кто же мог нанести женщине такие увечья.

"Комсомолка" сообщает, ссылаясь на собственные источники, что у Инны диагностирована черепно-мозговая травма с кучей ушибов, гематома в области головы, лица и грудной клетки, а также конечностей. Сама звезда сообщила, что ее избил "известный по месту жительства".

Коляда обратилась в полицию, однако называть имя виновника пока не намерена. Журналистам Инна рассказала, что уже написала заявление. Она почти не встает – выходит только на прогулку с собакой. Все тело отдает болью, Коляда передвигается в шейном корсете.

"Моральное состояние соответствующее. Впервые столкнулась с таким ужасом, – рассказала актриса.

В настоящее время правоохранительные органы ведут проверку. 

На счету Коляды свыше пятидесяти кинокартин, а также полнометражек и многосерийных фильмов. Известна зрителям по работам в фильме "Стиляги" и популярному сериалу "Оттепель".

Ранее стало известно об инциденте с бывшим барабанщиком музыкального коллектива "Ногу Свело!" Антоном Якомульским – его обстреляли из газового пистолета в центре столицы. Артист прогуливался с супругой, когда к нему подошел неизвестный и выстрелил прямо в лицо.

Источник: kp.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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