Участница во время шоу случайно выдала правду о съемках "Давай поженимся" - видео

Участница во время шоу случайно выдала правду о съемках "Давай поженимся" - видео
Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Все вопросы заранее проговариваются с участниками

В интернет-пространство попала сенсационная информация о полюбившемся россиянам развлекательном телешоу "Давай поженимся". Оказалось, все выпуски заранее репетируют, а вопросы согласовывают с участниками, которые по факту выступают в роли актеров-любителей.

Такой любопытной информацией с общественностью поделилась одна из участниц недавнего выпуска. Диетолог Кристина решила найти свое счастье с помощью звездных свах и популярного телепроекта. Однако на съемках передачи случился конфуз.

В какой-то момент именитая телеведущая Лариса Гузеева стала задавать девушке "лишние" вопросы. Кристина оказалась не робкого десятка и объявила, что покинет студию, раз звезда легендарного советского фильма "Жестокий романс" решила проигнорировать заранее согласованный сценарий.

Участница шоу и телесваха столкнулись лбами на вопросе об образовании девушки. Кристина объявила, что отучилась в вузе и является квалифицированным диетологом-гастроэнтерологом. Гузеевой такое заявление показалось сомнительным, и она решила устроить россиянке проверку. Лариса спросила у Кристины, какой именно институт она окончила. Тут-то и начались проблемы.

Оказалось, у девушки есть только среднее образование, а выдумать название вуза на ходу она не смогла. В итоге Кристина объявила, что больше не будет принимать участие в съемках, так как подобного вопроса не было в согласованном списке.

"Я не буду это снимать, вырезайте. Потому что не было таких вопросов", – негодует россиянка.

Впрочем, потом девушка сама выложила вырезанный фрагмент на страницу в социальной сети, тем самым раскрыв секрет популярной передачи. Теперь все знают, что "Давай поженимся" снимают по сценарию.

К слову, недавно стало известно, что Ларису Гузееву могут отправить за решетку из-за клеветы о покойном Валерии Гаркалине.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость337585
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Да понятно, что это тупое недошоу - тупость и чушь на постном масле. Вот уж прости Господи сенсация!
Гость335851
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Надо бы упечь эту бабу за клевету за решетку. У нее же вместо мозгов - опилки. Сначала наотрез отказалась делать прививки, несмотря на то, что все члены семьи их сделали неоднократно. Уговаривали и ее. Но она всем заявляла, что бессмертная. Однако, залетела с ковидом. Врачи над ней сжалились - кололи самые дефицитные и дорогостоящие лекарства. Можно сказать - вытянули с того света. Бабе снова неймется - ни за что, ни про что, оболгала покойника, думала что прокатит. Как говорят не в столь далеких кругах - теперь за базар нужно бы и ответить.
Гость332204
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кто то эту муть еще смотрит?)
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