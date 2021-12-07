Все вопросы заранее проговариваются с участниками

В интернет-пространство попала сенсационная информация о полюбившемся россиянам развлекательном телешоу "Давай поженимся". Оказалось, все выпуски заранее репетируют, а вопросы согласовывают с участниками, которые по факту выступают в роли актеров-любителей.



Такой любопытной информацией с общественностью поделилась одна из участниц недавнего выпуска. Диетолог Кристина решила найти свое счастье с помощью звездных свах и популярного телепроекта. Однако на съемках передачи случился конфуз.

В какой-то момент именитая телеведущая Лариса Гузеева стала задавать девушке "лишние" вопросы. Кристина оказалась не робкого десятка и объявила, что покинет студию, раз звезда легендарного советского фильма "Жестокий романс" решила проигнорировать заранее согласованный сценарий.

Участница шоу и телесваха столкнулись лбами на вопросе об образовании девушки. Кристина объявила, что отучилась в вузе и является квалифицированным диетологом-гастроэнтерологом. Гузеевой такое заявление показалось сомнительным, и она решила устроить россиянке проверку. Лариса спросила у Кристины, какой именно институт она окончила. Тут-то и начались проблемы.

Оказалось, у девушки есть только среднее образование, а выдумать название вуза на ходу она не смогла. В итоге Кристина объявила, что больше не будет принимать участие в съемках, так как подобного вопроса не было в согласованном списке.

"Я не буду это снимать, вырезайте. Потому что не было таких вопросов", – негодует россиянка.

Впрочем, потом девушка сама выложила вырезанный фрагмент на страницу в социальной сети, тем самым раскрыв секрет популярной передачи. Теперь все знают, что "Давай поженимся" снимают по сценарию.

К слову, недавно стало известно, что Ларису Гузееву могут отправить за решетку из-за клеветы о покойном Валерии Гаркалине.