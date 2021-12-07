В последнее время мэтр был очень задумчив и спокоен

Смерть легендарного создателя кинофестиваля "Кинотавр" Марка Рудинштейна потрясла родных знаменитости и его многочисленных поклонников. Близкие люди Марка Григорьевича делятся последними воспоминаниями о проведенном вместе времени. Так, звездный адвокат Александр Бенхин разместил на своей странице в социальной сети видеоролик, который был снят незадолго до кончины продюсера.



Как это часто бывает, после смерти человека многие начинают иначе оценивать его последние поступки и поведение. Так и на этом видеоролике бросается в глаза необычное настроение знаменитости. В попавшем на видеокамеру звездном слете присутствовали коллеги Рудинштейна по шоу-бизнесу, среди которых оказалась вдова легендарного советского артиста Николая Караченцова – актриса Людмила Поргина.

Необычным выглядит то, что все знаменитости активно переговариваются и весьма эмоционально обсуждают какие-то свои вопросы. В это время Марк Григорьевич ведет себя очень тихо – его поведение явно отличается от настроения окружающих людей. Рудинштейн скромно сидит в углу и вздыхает, с грустью взирая на говорящих.

Спустя некоторое время Марк Григорьевич и вовсе решил покинуть слишком шумное место. Медленно передвигая ноги, он куда-то удалился, отмечает "Пятый канал".

В подписи к публикации Бенхин написал, что очень сочувствует близким продюсера. Адвокат отметил, что этот мир покидают лучшие люди, оставляя за собой невосполнимую пропасть.

"Судьба у него тоже была нелегкая, но он очень достойно проходил все испытания", – добавил юрист.



Кстати, недавно стало известно, что основатель "Кинотавра" отказал артисту Леониду Ярмольнику в приглашении на собственные похороны.