Пара усердно готовится к каждому выступлению

Тандем молодого блогера Дани Милохина и фигуристки-чемпионки Евгении Медведевой стал одним из самых любимых у зрителей популярного шоу "Ледниковый период". В каждом номере пара старается выложиться по максимуму. Однако подготовка к прокатам часто проходит в весьма напряженной обстановке.



Так, недавно Даня рассказал, что однажды Евгения даже расплакалась из-за страха и чрезмерной усталости. Небольшой секрет своей партнерши Милохин выдал во время беседы с телеведущей развлекательной передачи Алиной Загитовой.

Загитова отметила серьезные подвижки в выступлениях знаменитостей. Чемпионка похвалила конкурсантов и сказала, что они вышли на новый уровень. Однако зоркий глаз Алины заметил, что в какой-то момент Евгения испугалась отпустить руку. Впрочем, сама Медведева заявила, что все было сделано по сценарию – обсуждаемая поддержка изначально была запланирована только на одной руке.

Таким образом Евгения, видимо, хотела показать, что она полностью доверяет своему партнеру и ничего не боится. Однако тут в дело вмешался сам Даня. Молодой человек заявил, что на самом деле Жене бывает очень страшно. Так, на ночной тренировке этого номера она и вовсе разрыдалась.

Медведева постаралась оправдаться и заявила, что в тот момент была безумно уставшей. Спортсменка призналась, что ночные тренировки тяжело ей даются, так как обычно фигуристы отрабатывают все элементы в дневное время.

"Тогда мне страшно было", – сказала именитая танцовщица на льду.

В любом случае пара не собирается останавливаться на достигнутом и планирует порадовать телезрителей новыми выступлениями.

К слову, недавно прославленный тренер Татьяна Тарасова раскритиковала один из номеров Медведевой и Милохина.