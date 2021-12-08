Оказалось, экс-жена возлюбленного певицы была судима

В интернет-пространстве активно обсуждают новый скандал вокруг имени знаменитой певицы Маши Распутиной. Бывшая супруга ее мужа Виктора Захарова устроила артистке настоящую травлю. Журналистам удалось выяснить, кем является ополчившаяся на звезду Елена Захарова.



Как удалось разузнать корреспондентам "Пятого канала", в советский период женщина могла быть судимой. Россиянка с похожими личными данными проходила по статья о взяточничестве. Если информация является достоверной, то Елена Захарова в те времена попалась на взятке в размере двух бутылок шампанского и одной тысячи рублей. На тот период это были огромные деньги.

Близкие к Захаровой источники рассказывают, что женщину действительно хотели судить, однако влиятельный покровитель смог ее отмазать, и ситуацию замяли.

Причина ненависти Захаровой к Распутиной банальна – женщина до сих пор не может простить исполнительнице хита "Роза чайная", что она послужила причиной развала ее семьи с Виктором Захаровым. Уже несколько лет Елена занимается травлей соперницы и всеми силами старается испортить ей жизнь.

Напомним, недавно разобиженная брошенная женщина заявила, что Распутина якобы очень нелестно отзывалась о ныне покойной артистке Жанне Фриске. Захарова объявила, что ненавидимая ею певица называла Жанну "продажной женщиной" и якобы очень радовалась, когда онкологическое заболевание свело исполнительницу хита "А на море белый песок" в могилу. Сама Распутина уверяет, что это "наглая ложь".