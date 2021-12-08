Будущий шоумен не знал, как себя вести

В эфире передачи "Вечерний Ургант" телеведущий Иван Ургант рассказал историю, которая произошла с ним много лет назад. Тогда шоумен оказался в неловкой ситуации.

На тот момент Урганту было 12 лет. Актер Михаил Боярский пригласил Ивана вместе с его отцом Андреем Львовичем и бабушкой Ниной Николаевной на празднование своего дня рождения. Деятелю культуры исполнялся 41 год.

Один из приглашенных решил преподнести Боярскому необычный подарок. Гость вызвал на дом стриптизершу, чтобы порадовать именинника жаркими танцами. Иван, который до этого ни разу не видел подобное, начал сильно смущаться и переживать. Рядом с ним стояли отец и бабушка, что сильно портило его первое впечатление от стриптиза.

"Я не хотел смотреть стриптиз в первый раз в своей жизни с ними", – признался Ургант.

Чтобы не выдать свои настоящие чувства, будущий телеведущий решил реагировать на происходящее вокруг смехом. Однако все выходило очень наигранно.

По завершении празднования дня рождения к Урганту подошел Боярский. Михаил Сергеевич отметил, что тоже переживал из-за данной ситуации. По всей видимости, звезда кинокартины "Три мушкетера" не ожидал получить такой смелый подарок.

Ранее Ургант вспомнил про выходку президента Белоруссии Александра Лукашенко с автоматом из-за мигрантов на границе. Об этом шоумен пошутил в рамках своего проекта на Первом канале.