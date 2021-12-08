"Обманул лично": актер поведал о "подставах" Малахова на ток-шоу

"Обманул лично": актер поведал о "подставах" Малахова на ток-шоу
Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист обвинил популяризатора западного формата в нарушении обещаний

Российский актер Сергей Марочкин рассказал о внутренней кухне отечественных ток-шоу. В своей публикации он заявил, что крайне негативно относится к подобному явлению, которое, уверен сам автор, порождает лишь грязь и ссоры. Отдельного упоминания Марочкин удостоил журналиста Андрея Малахова, устраивающего "подставы".

Ведущий "Прямого эфира", указал Сергей, получает примерно 50 тысяч евро в месяц. Хороший гонорар прилетает и гостям программы – как правило, это звезды, которым платят за свою подноготную в телеэфире. Однако главная претензия актера заключается не в этом.

Марочкин указал, что ток-шоу выходят в детское время, вытесняя полезный контент. Продюсеры вместе с телеруководством пытаются доказать людям, что им нужны лишь грязь с разборками – до остального интереса быть не должно. Однако если Малаховых и их ток-шоу исключить из поля зрения, никому хуже точно не станет.

Родоначальник "Большой стирки" популяризовал в России западный формат ток-шоу. В половине случаев выпуски постановочны, в чем неоднократно признавались сами участники. Александр Семчев приносил извинения подписчикам, заявляя, что лишь зачитывал приготовленный текст, а Николай Бандурин признавался, что все измены надуманны и были "раскрыты" лишь ради заработка.

"Моего знакомого артиста, кстати, обманул лично Малахов. Он обещал ему перед эфиром, что бывшей жены не будет, но первым же делом, с ехидной улыбкой, пригласил ее в студию, нарушив единственное обещание, данное моему товарищу", – пишет Марочкин.

Ранее Леонид Якубович заявил, что Малахов лишился способности самостоятельно мыслить из-за своих программ.

Источник: Записки актера • Требует проверки
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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