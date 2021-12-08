Жаркие танцы: извивающаяся Медведева удивила публику - видео

Жаркие танцы: извивающаяся Медведева удивила публику - видео
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка зажигала как в последний раз

Накануне звезда TikTok Даня Милохин устроил вечеринку по случаю своего дня рождения. 6 декабря блогеру исполнилось 20 лет. В списке приглашенных оказалась фигуристка Евгения Медведева – его партнерша по проекту "Ледниковый период". В Сеть попало видео, как спортсменка зажигательно танцует вместе с другими гостями.

На мероприятие Медведева пришла в черном обтягивающем платье ниже колен и в сапогах на каблуках. Свой образ Евгения дополнила распущенными волосами.

Фигуристка стала настоящей звездой вечера. Сначала девушка зажигала в центре танцпола с блогером Романом Каграмановым. Спустя некоторое время компанию ей составил другой молодой человек.

Медведева активно двигалась в такт музыке и в порыве удовольствия трясла волосами. Спортсменка поднимала руки, а также делала смелые движения талией и бедрами. Некоторые из присутствующих достали камеры, чтобы снять жаркие танцы Евгении.

Как сообщает "Пятый канал", раскованность фигуристки удивила ее поклонников. Многие привыкли к тому, что она ведет себя очень скромно.


Странно, что рядом с девушкой не оказался Милохин. Дело в том, что некоторое время назад по Интернету начали распространяться слухи о любовной связи участников "Ледникового периода". Даня и Евгения умело подогревали интерес к своей паре, показывая романтические номера с поцелуями и объятиями. 

Ранее Милохин рассказал об истерике своей партнерши. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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Россиянин
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Бабасян-Медвелохина видимо покончила со спортом, легче участвовать в шоу и больше внимания уделять мальчикам и личной жизни. Вспомним "юную" Липницкую, которая после Олимпийских игр в Сочи ушла из под опеки мамы и ее квартиры и стала жить с бойфрендом. Чем это закончилось ?
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