Водонаева устроила фотосессию в платье с вырезом на пикантном месте

Водонаева устроила фотосессию в платье с вырезом на пикантном месте
Алена Водонаева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезду завалили комплиментами

Периодически в своем аккаунте в Instagram телеведущая Алена Водонаева публикует откровенные фотографии и видео. Бывшая звезда "Дома-2" не прочь лишний раз продемонстрировать отличную фигуру. Накануне блогер опубликовала запись, на которой она предстала в смелом образе.

Водонаева участвовала в съемке, которую проводила фотограф Наталья Грибова. Для фотосессии Алена выбрала обтягивающее черное платье с серебристыми вставками. Особенность наряда заключалась в вырезах на самых пикантных местах. Сверху ткань не полностью прикрывала грудь знаменитости, поэтому ей приходилось прижимать к бюсту руку.  

Еще один смелый вырез был сделан в районе бедра. Примечательно, что элементов нижнего белья на телеведущей не видно.

Компанию экс-звезде "Дома-2" составил некий брутальный мужчина в деловом костюме. Именно около него Водонаева принимала различные чувственные позы.

"Спасибо всем причастным за красивую съемку", - написала Алена.

Пользователи Сети остались в восторге от увиденного.

"Прекрасная и женственная. Восторг", "Самая красивая фигура, какую видела. Пантера", "Боже, эти ножки", "Роскошная женщина", "Какая Аленушка красавица. Голубая кровь!!!!", "Нельзя быть красивой такой!" – прокомментировали восторженные поклонники.

Некоторые задались вопросом, зачем Алена надела такое откровенное платье. Ведь постоянно прикрывать грудь во время съемки не очень удобно.

Ранее стало известно о том, что Водонаева купила своему коту отдельную квартиру. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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