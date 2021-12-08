Актер признался, что покойная была ему словно родная

В среду, 8 декабря, в Александринском театре Санкт-Петербурга проходит церемония прощания с актрисой театра и кино Ниной Ургант. Проводить деятельницу культуры в последний путь пришли ее родные, друзья и коллеги. Печальное мероприятие посетил и артист Михаил Боярский.

Звезда кинокартины "Три мушкетера" вышел на сцену, чтобы произнести прощальную речь. Актер признался, что Ургант была ему словно родная.

"Она для меня была тетей. Наши два клана переплелись. Она была как мама для всех нас", – произнес Боярский.

Михаил Сергеевич отметил, что Нина Николаевна всегда отличалась добродушием и гостеприимством. Артист добавил – его покойные родители были бы благодарны за то, что он пришел на церемонию и выразил соболезнования от всей семьи.

Боярский заявил – после смерти Ургант в душе образовалась пустота. В памяти Михаила Сергеевича актриса останется как настоящий человек, на которого всегда можно было опереться, передает "Комсомольская Правда".

Михаил Сергеевич не смог сдержать слез, стоя у гроба деятельницы культуры. Закончив свою речь, именитый Д'Артаньян обнял сына кинозвезды Андрея Львовича, а после покинул Александрийский театр.

Напомним, Нина Николаевна скончалась третьего декабря этого года в возрасте 92 лет.

Ранее телеведущий Иван Ургант вспомнил о неловком моменте на дне рождения Боярского.