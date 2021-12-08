Провальный юмор и записанный смех: звезда "Аншлага" раскритиковала Comedy Club

Провальный юмор и записанный смех: звезда "Аншлага" раскритиковала Comedy Club
Клара Новикова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Cовременные комедианты не могут развеселить зрителя достойной импровизацией, считает артистка

Советская и российская звезда эстрады, юмористка Клара Новикова продолжает радовать зрителей своими монологами. По-прежнему популярная звезда со скепсисом воспринимает современный юмор – ее несколько раз звали в Comedy Club, однако делать там, считает артистка, совершенно нечего.

Шутки участников, полагает Клара, весьма и весьма примитивны. А их пассажи иной раз не вызывают никаких эмоций – куда уж там до веселья. Неплохо сидеть в зале в качестве наблюдателя, однако принимать участие в подобных мероприятиях, считает Новикова, уж точно не стоит.

Новикова рассказала, что "Камеди" заранее записывают аплодисменты, а провальные шутки вырезают уже после съемок.

"И я видела, что это несмешно. И не проходит, и не дотянули. Дальше приписывают аплодисменты. Влепляют туда записанный смех", – рассказала юмористка.

Немалое смущение у Новиковой вызывает монтаж телепередачи, который, на ее взгляд, фактически не может передать в зале истинной атмосферы. Если аудитория не понимала шутку и не смеялась в кадре раньше – никто этого и не скрывал в телевизоре. Сегодня же зрители "умирают" от смеха каждую минуту.

"Сижу и думаю: "Что это он умерли сейчас? Я бы не умерла", – высказалась звезда "Аншлага".

Сама Новикова до сих пор радует зрителей своими импровизациями – произвольно выбирает из зала одного человека, развивает тему. Главное, считает юмористка – "попасть в волну" и найти нужную нить, за которую необходимо зацепиться.

Ранее мы рассказывали о том, как сложилась жизнь уже повзрослевших звезд "Клуба веселых и находчивых".

Источник: Скажи Гордеевой ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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