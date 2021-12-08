Триумфатором стал Дуэйн Джонсон

8 декабря в Соединенных Штатах объявили имена лауреатов ежегодной премии People's Choice Awards, присуждаемой главным любимцам среди населения, которых определеяют по итогам зрительского голосования. Премию вручают уже 46 лет, проводя опрос на ежегодной основе. С 2005 года американцы голосуют уже в Интернете.

Так, зрители определились в выборе лучших кинокартин и сериалов. Первое место среди всех фильмов уходящего года стал очередной супергеройский фильм "Черная вдова", в главной роли снялась Скарлетт Йоханссон. Ее саму удостоили звания Лучшей актрисы. А лучшим актером оказался Дуэйн "Скала" Джонсон, снявшийся в приключенческой картине "Круиз по джунглям".

В номинации "Главное шоу" отметилась картина "Локи". А исполнителя главной роли Тома Хиддлстона зрители признали "Лучшим актером на телевидении". В номинации среди актрис этого звания удостоилась Эллен Помпео, известная по роли в популярном сериале "Анатомия страсти".

Лучшей комедией 2021-го признали картину "Главный герой", в которой снялся канадский актер, звезда "Дедпула" Райан Рейнольдс. В номинации "Лучший семейный фильм" победила мультипликационная картина, посвященная памяти итальянского композитора Эннио Морриконе "Лука".

В номинации "Драма" победила "Круэлла" – перезапуск "101 далматинца" от режиссера Крейга Шиллеспи с Эммой Стоун в главной роли.

Полный список картин и киноактеров, удостоенных награды, опубликован на официальном сайте американской премии.

Ранее ВЦИОМ составил рейтинг российских артистов 2021 года в категории "Лучший певец".