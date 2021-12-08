Русофобские выходки могут обернуться политологу боком

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк славится своими антироссийскими высказываниями и провокационными выступлениями. Незалежного частенько приглашают на популярное у российских телезрителей политическое шоу Ольги Скабеевой "60 минут". Теперь же за свои агрессивные слова украинец может жестоко поплатиться.

Так, журналистам удалось разузнать, что московская прокуратура вызвала Цимбалюка на допрос. Он проходит по делу о возбуждении вражды и ненависти к жителям России. Причиной пристального внимания сотрудников правоохранительных органов нашей страны к этой персоне послужили выпущенные им видеоролики сомнительного содержания.

В целом, Цимбалюк никогда не скрывал своей русофобской позиции и постоянно старался оскорбить Российскую Федерацию и ее граждан. За свою ненависть к россиянам незалежному грозит строгое наказание. Такая информация появилась в распоряжении журналистов российского телеканала RT.

Уже в ближайшее время недоброжелатель с Украины должен явиться на допрос в столичную прокуратуру. Цимбалюк разместил достаточно провокационного материала на своем ютуб-канале. Он пытался убедить свою публику в том, что Россия якобы очень плохо относится к незалежным и даже "призывает вешать украинцев на фонарях".

Также в социальных сетях появилась информация о том, что Цимбалюк может являться агентом Главного управления разведки Украины. В некоторых документах политолог в адресе прописки указывал здание этого ведомства.

К слову, недавно на Украине докатились до того, что разместили на официальном аккаунте государства в социальной сети "Твиттер" оскорбительный мем про нашу страну.