Многие не прочь поживиться за счет богатств звезды

Совсем недавно выдающегося композитора и певца Александра Градского проводили в последний путь. Как это часто бывает, скорбь быстро сменилась решением насущных проблем. Так, по информации людей из окружения Градского, уже сейчас развязалась тихая война наследников за богатства знаменитости.



По словам источников, близких к родственникам исполнителя хита "Как молоды мы были", основное противостояние развязалось между третьей и четвертой супругами Градского. При этом каждая уверена в своей правоте и старается разобраться с наследством без привлечения прессы.

Один из информаторов интернет-издания "Московский комсомолец" заявил, что третья супруга маэстро Ольга уже обзавелась хорошими адвокатами и планирует получить свою долю богатств. В то же время последняя жена Александра Борисовича Марина уже начала вывозить архив из дома покинувшего этот мир певца.

Близкие к Александру Борисовичу люди очень переживают из-за его библиотеки. Некоторые считают, что молодой супруге ни к чему книги, которые Градский собирал всю жизнь. Также после смерти композитора осталось очень много записей и увековеченных на бумаге воспоминаний мэтра. Для преданных поклонников знаменитости эти материалы представляют огромную ценность. Сейчас Марина оперативно вывозит все бумаги из его дома, и пока непонятно, какая судьба их ждет.

К слову, недавно известная актриса Людмила Цветкова раскрыла личную тайну Александра Градского. По слухам, музыкант изменял своей молодой супруге.