"Невероятно красива": Летучая показала подтянутую фигуру в бикини

"Невероятно красива": Летучая показала подтянутую фигуру в бикини
Елена Летучая. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущая восхитила публику спортивным телом

Для многих знаменитая ведущая Елена Летучая является настоящим образцом для подражания. Помимо очевидных успехов в карьере, звезда вызывает восторг у людей благодаря своему превосходному внешнему виду. Сегодня, 8 декабря, знаменитость поделилась свежим летним кадром с многочисленной армией поклонников. На снимке Елена предстала в модным бикини.

Стоит отметить, что в свои 43 года Летучая выглядит прекрасно. Поклонники звездной телеведущей отметили достоинства ее подтянутой фигуры. Для пляжной фотосессии Елена выбрала бикини песочного оттенка. Звезда радостно позирует фотографу и без ложной скромности демонстрирует поклонникам изгибы своего тела.

Судя по отметке на фотографии, сейчас любимица публики отдыхает в Соединенных Штатах Америки. Знаменитость решила отправиться в Майами и хорошенько провести время под обжигающим солнцем.

Яркий кадр сделан во время прогулки телеведущей по пляжу. Образ звезды дополнили модные солнцезащитные очки. Елена широко улыбается своему фотографу и явно получает большое удовольствие от долгожданного отдыха.

Разумеется, подписчики знаменитости пришли в восторг от смелого и красивого кадра. В комментариях они засыпали звезду комплиментами.

"Вы супер!", "Прекрасно выглядите!",  "Очень люблю формы Елены", "Ой, какая красота", "Невероятно красива!" – пишут восторженные пользователи Сети.  

К слову, недавно Елена Летучая попала в большой скандал. Известная артистка Ольга Спиркина заявила, что хочет засудить телеведущую за клевету.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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