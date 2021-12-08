Сагалова призналась, что многим обязана мэтру

Несколько дней назад оборвался земной путь выдающегося продюсера и режиссера, отца-основателя легендарного кинофестиваля "Кинотавр". Сегодня, 8 декабря, в Доме кино проходит траурная церемония прощания с культурным деятелем. Печальное мероприятие посетила звезда нашумевшего в свое время телесериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова.



Артистка рассказала, что Марк Григорьевич сыграл особую роль в ее жизни. Знаменитость знала мэтра с самого детства. Благодаря его детскому "Кинотаврику" Дарья фактически получила путевку в жизнь, обрела любимую профессию и сейчас является востребованной артисткой.

Для Дарьи смерть любимого продюсера, мудрого наставника стала настоящим ударом. Знаменитость постаралась собраться с силами и рассказала журналистам о том, каким великим человеком был ныне покойный продюсер. Во время общения с корреспондентами девушка не смогла сдержать слезы.

Сагалова очень расстроена, что такой талантливый человек покинул этот мир. Артистка подчеркнула, что навсегда сохранит в своем сердце светлую память о продюсере. Если бы он не появился в жизни Дарьи, неизвестно, как сложилась бы ее судьба. Сагалова со скорбью отметила, что безмерно благодарна этому человеку.

Дарья также призналась, что самые яркие детские воспоминания связаны именно с Марком Григорьевичем. Для нее он навсегда останется всесильным "волшебником", который мог решить любую задачу и всегда приходил на помощь.

Напомним, Рудинштейн покинул этот мир на 76-м году жизни. Недавно было опубликовано снятое незадолго до его смерти видео.