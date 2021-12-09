"Мог позвонить в 2 часа ночи": участница "Голоса" ответила на слухи о романе с Градским

"Мог позвонить в 2 часа ночи": участница "Голоса" ответила на слухи о романе с Градским
Александр Градский. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
По словам певицы, композитор переживал за нее как отец за дочь

Пару дней назад СМИ распространили информацию о том, что при жизни у композитора Александра Градского была любовница. Подозрения пали на одну из участниц музыкального проекта "Голос" Александру Воробьеву, которая стала победительницей третьего сезона. Девушка, узнав о приписываемом ей романе, решила расставить все точки над i.

О неверности Градского заговорили после заявления актрисы Людмилы Цветковой. В интервью "Экспресс Газете" деятельница культуры заверила, что Александр Борисович начал ходить налево два года назад. Якобы артист связался со своей подопечной из популярного шоу.

Воробьева рассказала, что она познакомилась с музыкантом на передаче "Голос". По завершении сезона Градский пригласил Александру на работу в свой театр. Композитор и молодая певица поддерживали теплые отношения.

Девушка вспомнила, что Александр Борисович в творческом порыве мог позвонить ей в любое время суток.

"Он мог что-то создать и позвонить в 2 часа ночи, сказать: ''Саша, я придумал такой и такой номер". Но все наше общение было исключительно по музыкальным вопросам!" – заявила исполнительница.

По словам Воробьевой, Градский относился к ней как к родной дочери. Он мечтал, чтобы талантливая вокалистка смогла реализовать себя в музыкальной сфере, передает Woman.ru.

Александре неприятен тот факт, что после смерти имя композитора начали очернять. В памяти девушки Александр Борисович останется как замечательный человек и настоящий профессионал своего дела.

Стоит отметить, что Воробьева состоит в браке. Вместе с мужем они периодически приезжали на студию к Градскому. 

Ранее появилась информация, что жены композитора развязали войну за наследство. 

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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