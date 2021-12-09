Почему Ургант сидел отдельно от отца на похоронах бабушки

Почему Ургант сидел отдельно от отца на похоронах бабушки
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
В Сети заговорили о разладе в звездном семействе

В среду, 9 декабря, прошла церемония прощания с актрисой Ниной Ургант. В траурном мероприятии принимали участие родные деятельницы культуры – сын Андрей Львович и внук Иван. Журналисты обратили внимание на то, что артист и телеведущий сидели по разным местам.

Поползли слухи, якобы между отцом и его наследником пробежала черная кошка. В разговоре с "Комсомольской Правдой" Ургант-старший опроверг эти домыслы.

По словам Андрея Львовича, его попросили сесть рядом с губернатором Санкт-Петербурга. Что касается ведущего передачи "Вечерний Ургант", то он занял место в другой части зала – там, куда указали организаторы церемонии прощания.

К слову, компанию шоумену составила его супруга Наталья Кикнадзе.

"Это было логично, что он сидел с ней. Это не значит, что мы, что у нас семья разделилась на два непримиримых лагеря", – заверил Ургант-старший.

Актер добавил, что никакого конфликта между ним и сыном не было. Поэтому переживать за звездное семейство не стоит.

Проводить Нину Николаевну в последний путь пришли актеры Михаил Боярский и Иван Краско, певец Александр Розенбаум, а также некоторые другие знаменитости. По имеющимся данным, актрису похоронили на Комаровском кладбище.

Ранее стало известно о том, что Боярский разрыдался у гроба Ургант. Звезда кинокартины "Три мушкетера" признался – деятельница культуры была ему словно родная. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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