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В среду, 9 декабря, прошла церемония прощания с актрисой Ниной Ургант. В траурном мероприятии принимали участие родные деятельницы культуры – сын Андрей Львович и внук Иван. Журналисты обратили внимание на то, что артист и телеведущий сидели по разным местам.
Поползли слухи, якобы между отцом и его наследником пробежала черная кошка. В разговоре с "Комсомольской Правдой" Ургант-старший опроверг эти домыслы.
По словам Андрея Львовича, его попросили сесть рядом с губернатором Санкт-Петербурга. Что касается ведущего передачи "Вечерний Ургант", то он занял место в другой части зала – там, куда указали организаторы церемонии прощания.
К слову, компанию шоумену составила его супруга Наталья Кикнадзе.
"Это было логично, что он сидел с ней. Это не значит, что мы, что у нас семья разделилась на два непримиримых лагеря", – заверил Ургант-старший.
Актер добавил, что никакого конфликта между ним и сыном не было. Поэтому переживать за звездное семейство не стоит.
Проводить Нину Николаевну в последний путь пришли актеры Михаил Боярский и Иван Краско, певец Александр Розенбаум, а также некоторые другие знаменитости. По имеющимся данным, актрису похоронили на Комаровском кладбище.
Ранее стало известно о том, что Боярский разрыдался у гроба Ургант. Звезда кинокартины "Три мушкетера" признался – деятельница культуры была ему словно родная.
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