Впереди звезду ждет долгая реабилитация

Медики перевели из реанимационного отделения певицу Марину Хлебникову – сейчас она находится в ожоговом, о чем стало известно сегодня, 9 декабря.

Как отмечает источник, пару дней назад исполнительнцу сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Впереди звезду ждет длительная реабилитация, отмечает Telegram-канал "112".

Напомним, ранее в эстренных службах сообщили журналистам, что исполнительница сильно пострадала при пожаре, вспыхнувшем в ее квартире в Москве. Марину доставили в ожоговую реанимацию НИИ имени Склифосовского. У звезды диагностировали 20-процентное ожоговое поражение тела, а также ингаляционную травму.

После поступления в отделение Хлебниковой администрация медучреждения ввела особые правила госпитализации – знакомый с ситацией источник рассказал "Московскому комсомольцу", что в НИИ Склифосовского тема о состоянии исполнительницы хита "Вставай, солнышко мое!" находится под строгим табу. К палате звездной пациентки допущен не весь медицинский персонал.

Более того, Марина будто бы лечится под чужим именем – администрация решила по неизвестным причинам ее "зашифровать", чтобы не допустить утечки данных о состоянии женщины и дальнейшего распространения слухов в средствах массовой информации. Так, пресса уже сообщила о 50-процентном поражении тела Марины, в действительности же обожжены лишь 20%. Пострадали кисти и локтевые суставы. Известно, что из крови звезды вывели все токсины, попавшие во время отравления угарным газом.