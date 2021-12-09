Киркоров назвал брак с Пугачевой ошибкой

Киркоров назвал брак с Пугачевой ошибкой
Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Артист признался, что не верит в любовь

Певец Филипп Киркоров высказался о браке с Аллой Пугачевой. Король российской эстрады признался, что добиться расположения Примадонны было его капризом.

Напомним, Киркоров и Пугачева сыграли свадьбу в марте 1994 года. В мае супруги венчались в Иерусалиме. Под одной крышей Филипп Бедросович и Алла Борисовна прожили до 2005 года.

В интервью "7 дней" исполнитель хита "Единственная моя" рассказал, что однажды загорелся желанием взять в жены Примадонну. В тот момент певец достаточно легкомысленно относился к вопросам о семейной жизни.

"Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева – великая женщина, а не статуэтка в череде наград", – отметил Киркоров.

В голове у артиста сложилась идеальная картинка отношений с Аллой Борисовной. Но в реальной жизни все вышло совсем по-другому. Филипп Бедросович признался – они с бывшей избранницей совершили ошибку, однако осознали это слишком поздно.

Журналистка поинтересовалась, удалось ли Киркорову найти настоящую любовь после разрыва с Примадонной. На этот вопрос певец ответил достаточно категорично – мол, этого чувства не существует.

Исполнитель добавил, что без любви живется гораздо лучше. Яркие эмоции артисту дарит любимая работа, поэтому ничего другого ему не нужно.

Ранее стало известно о том, что Киркорову грозит административный арест за неуплату штрафов. 

Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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