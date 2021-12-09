Басков устроил откровенные танцы с молодой тиктокершей - видео

Басков устроил откровенные танцы с молодой тиктокершей - видео
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Исполнитель получил истинное удовольствие от выступления

Певец Николай Басков в свои 45 лет чувствует себя на 20. В последнее время артист начал больше времени проводить с молодыми звездами "Тик-Тока". Недавно натуральный блондин побывал на дне рождения блогера Дани Милохина, где устроил жаркие танцы.

В какой-то момент все гости вышли на танцпол. Басков решил преподнести урок окружающей его молодежи. В качестве партнерши Николай выбрал 19-летнюю блогершу Настю Рыжик.

Золотой голос России начал активно двигать бедрами рядом с симпатичной девушкой. По лицу артиста можно заметить, что он получает истинное удовольствие от зажигательного танца.

В какой-то момент Рыжик поняла, что не успевает за Басковым. Уж слишком импульсивным был натуральный блондин. Настя начала смеяться, и вскоре их выступление подошло к концу, передает "Пятый канал"


В прошлом году Николай решил немного поменять курс своего творчества. Он записал хит "Дико тусим" с Милохиным. В начале декабря этого года артист и блогер выпустили второй совместный трек под названием "Дико влюблены".

Ранее Басков попал в скандал из-за видео с тигренком. Общественность возмутил тот факт, что исполнитель тискает бедное животное. В итоге волна возмущения дошла до Госдумы. Политик Владимир Бурматов заявил, что он вместе с коллегами готовит запрос в Росприроднадзор для проведения проверки. Госдеятель задался вопросом, имеет ли хищник все необходимые документы. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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