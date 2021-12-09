Моргенштерн написал песню о возвращении в Россию

Не исключено, что исполнитель приедет 9 декабря

В Сеть попал отрывок из новой песни скандального рэпера Алишера Моргенштерна, в которой он поет о возвращении на родину.

Напомним, на данный момент Моргенштерн находится в Дубае. Туда исполнитель сбежал после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в продаже запрещенных веществ через Интернет.

"Я просто сажусь на поезд – новость громче, чем камбэк Оксимирона", – поется в новом треке.

Речь идет о возвращении в музыкальный мир исполнителя Мирона Федорова. Несколько лет в жизни Оксимирона длилось творческое затишье – он не давал концерты и не выпускал новые песни.

Алишер объяснил, что покинул Российскую Федерацию из-за того, что ему стало холодно в стране. Рэпер признался, что пока не горит желанием приезжать в Россию. Однако, по словам Моргенштерна, однажды он все-таки вернется домой.

Также в треке молодой человек отреагировал на заявление Бастрыкина. Исполнитель заверил – в социальных сетях он торгует только своим лицом, передает The Flow.

Неизвестно, выпустит ли Моргенштерн эту песню. Кстати, по некоторым данным, она носит название "Домой".

Директор Алишера не исключает, что рэпер появится в РФ в ближайшее время. Вполне возможно, это произойдет в четверг, 9 декабря, пишет РИА "Новости".

Ранее появились слухи о том, что администрация президента ведет переговоры о возвращении Моргенштерна в Москву. Однако в Кремле опровергли данную информацию.