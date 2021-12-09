Разыграев отдал телеканалу 15 лет своей жизни

Накануне стало известно о серьезных переменах на популярном музыкальном телеканале "Муз ТВ". Заявление об увольнении написал известный российский продюсер, программный директор этого канала Андрей Разыграев. Любопытно, что совсем недавно судебные эксперты наложили на шоумена штраф за пропаганду нетрадиционных отношений.



Напомним, речь идет о скандале вокруг провокационной выходки короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и блогера Давида Манукяна, которые явились на премию "Муз ТВ" в образе двух женихов. Каналу пришлось раскошелиться после этого скандала, а лично Разыграев заплатил 100 тысяч рублей штрафа за гей-пропаганду.

Теперь же выясняется, что продюсер решил расстаться с родным каналом. Впрочем, сам Андрей уверяет, что его решение никаким образом не связано со скандальным происшествием. Мол, он уже с самого лета вынашивал идею сменить попроще своей деятельности. Однако же в любом случае выглядит весьма подозрительным, что Разыграев покинул канал именно после ситуации с судебными разбирательствами из-за пропаганды нетрадиционных отношений.

В любом случае, Андрей считает проведенное на "Муз ТВ" время замечательным периодом своей жизни и очень благодарен команде канала за качественную совместную работу. Разыграев планирует продолжить развиваться в шоу-бизнесе, однако пока не сообщил, в каком конкретно проекте.

Любопытно, что представители телеканала отказались комментировать сенсационное решение программного директора. Там отметили, что "Андрей дал исчерпывающий комментарий" и пока им ничего добавить, пишет интернет-издание "Телепрограмма".

Напомним, решение о штрафных санкциях за гей-пропаганду было вынесено судебными экспертами менее месяца назад.