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Известный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн уже некоторое время находится в Дубае. Недавно в прессе появилась информация, что артист вернется в Россию сегодня, 9 декабря. Однако его концертный директор Владимир Шавгулидзе поспешил расстроить рано обрадовавшихся поклонников. Информация о триумфальном возвращении Моргенштерна оказалось уткой.
О том, что Алишер возвращается, писали в прессе с ссылкой как раз на Шавгулидзе. Однако позже он объявил, что всего лишь "пошутил". Владимир отметил, что когда-нибудь Алишер наверняка вернется на Родину, однако, как скоро состоится это важное событие, пока неизвестно, отмечает "Радио 1".
К слову, недавно рэпер написал песню о своем возвращении в родную страну.
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