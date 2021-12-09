Концертный директор Моргенштерна пошутил о его "возвращении" в Россию

Фанаты надеялись, что рэпер прилетит на Родину, однако над ними лишь посмеялись

Известный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн уже некоторое время находится в Дубае. Недавно в прессе появилась информация, что артист вернется в Россию сегодня, 9 декабря. Однако его концертный директор Владимир Шавгулидзе поспешил расстроить рано обрадовавшихся поклонников. Информация о триумфальном возвращении Моргенштерна оказалось уткой.

О том, что Алишер возвращается, писали в прессе с ссылкой как раз на Шавгулидзе. Однако позже он объявил, что всего лишь "пошутил". Владимир отметил, что когда-нибудь Алишер наверняка вернется на Родину, однако, как скоро состоится это важное событие, пока неизвестно, отмечает "Радио 1".

К слову, недавно рэпер написал песню о своем возвращении в родную страну.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость337922
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Пусть там остается как можно дольше, а еще лучше навсегда. Я бы еще с половину похожих выслал бы из России, им тут не рады.
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