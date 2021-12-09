"Ради наследства": народная артистка раскрыла причину слабости Шаляпина к "старушкам"

"Ради наследства": народная артистка раскрыла причину слабости Шаляпина к "старушкам"
Прохор Шаляпин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда не стала осуждать молодого певца

Выпускник "Фабрики звезд" Прохор Шаляпин снискал славу не благодаря своим вокальным данным, а за счет бесконечной череды скандалов, которые чаще всего связаны с его великовозрастными возлюбленными. Почему Шаляпин выбирает себе в пару женщин постарше, объяснила знаменитая советская и российская актриса Татьяна Васильева.

Народная артистка России считает, что таким образом Прохор пробивает себе дорогу в жизни. У многих вызывают любопытство его странные пристрастия к пожилым женщинам. Такой эпатажный стиль помогает артисту оставаться на плаву и быть в фокусе внимания прессы и поклонников.

Васильева отметила, что как певец Прохор оказался никому не интересен. При этом Татьяна считает, что у молодого человека отличные вокальные данные. Но сейчас такое время, когда скандалы привлекают больше внимания, чем настоящий талант. Именно поэтому Прохор "вертится, как может". Васильева считает, что осуждать стремление молодого человека к славе нельзя.

"Сначала его все не принимали, мочили, что он такой альфонс, со старушками, поубивает их ради наследства", – делится своим мнением Татьяна на ютуб-шоу "Откройте, Давид".

В целом Васильева призналась, что позитивно относится к Шаляпину и желает ему успехов в его нелегком пути к славе.

Напомним, недавно в жизни Прохора произошло большое несчастье, скончалась его супруга Татьяна Дэвис. Артист вышел в свет только спустя полтора месяца после гибели возлюбленной.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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