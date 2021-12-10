Находка вызывала множество вопросов

Жена старшего брата Александра Абдулова Альбина сообщила журналистам "Комсомольской правды", что во время осмотра личных вещей артиста в его любимом пиджаке была найдена фотография неизвестного мальчика. Снимок был запрятан в потайном кармане.

Она рассказала, что на кадре может быть запечатлен внебрачный сын актера. По крайней мере, на это указывает невероятное сходство с Абдуловым и надпись на обратной стороне.

"Саша, это твой сын. Оля", – процитировала она.

По словам Альбины, фотография пролежала в пиджаке 14 лет – за эти годы о существовании у артиста внебрачного сына родные даже не догадывались. Теперь они намерены разыскать предполагаемого наследника знаменитости.

"Саша был человеком скрытным и мог хранить тайну о существовании сына", – рассказала родственница журналистам.

По их предположениям, мальчику сейчас может быть около 30 лет. Они выразили надежду, что кто-то узнает себя на опубликованном "Комсомольской правдой" снимке и выйдет с четой Абдуловых на связь.

Напомним, Александр Абдулов ушел из жизни в 2008 году – тогда его единственной родной дочери Евгении было лишь девять месяцев. Также он удоречил дочку Ирины Алферовой Ксению, когда был с ней в браке.