Артист просит объяснить, что такое "правильно"

Популярный хип-хоп артист Моргенштерн выпустил клип на недавний трек "Домой", в котором прокомментировал свой отъезд из России. Рэпер высмеял слухи, расплодившиеся в средствах массовой информации по итогам его бегства из страны, а также подтвердил, что после слов председателя Следственного комитета дела перестали идти в гору.

В клипе артист просит, обращаясь к слушателю, показать, что считается "правильным" – по мнению некоторых журналистов, в этом усматривается ответ общественникам, потребовавшим распять Моргенштерна за все грехи и антисоциальный посыл.

Вместе с тем Алишер подтвердил, что из-за истории с бегством у него возникли определенные проблемы с бизнесом – столичный ресторан уже не приносит того дохода, однако владелец "не умрет от голода". Сам видеоряд состоит из подтанцовываний артиста на дорогих автомобилях, а также шопинга с его супругой Диларой – Моргенштерн бродит по бутикам и примеряет ювелирные изделия. Музыкант уверяет, что живет в Дубае припеваючи и ни в чем себе не отказывает.

В новом влипе рэпер ответил на слухи о том, что занимается продажей наркотических веществ.

"Это неправильно, я в соцсетях торгую лишь своим [лицом]", – поет артист.



Алишер пояснил, что покинул Россию просто из-за того, что дома ему стало холодно. После публикации трека в Сети расползлись слухи о скором возвращении знаменитости на Родину. Однако информацию опроверг концертный директор Владимир Шавгулидзе, расстроивший поклонников – Моргенштерн, к несчастью фанов, всего лишь пошутил. Пока что неизвестно, когда он вернется в Россию.